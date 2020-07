Governador de SC testa positivo para o coronavírus

O exame com resultado positivo para a Covid-19 foi feito no governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), depois que ele apresentou sintomas como tosse, dor de garganta e febre edit

247 - O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), testou positivo para o novo coronavírus, informou o governo local nesta quarta-feira (1). O exame foi feito depois que ele apresentou sintomas como tosse, dores de cabeça e de garganta, além de febre baixa. O chefe do Executivo estadual está em isolamento total e aguarda o laudo de uma contraprova. É o oitavo governador a ser diagnosticado com Covid-19.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o governador catarinense disse que está bem e acompanha os trabalhos realizados pelo governo por cona dos danos provocados pela formação do "ciclone bomba" nessa terça-feira (30).

"Se dependesse da minha vontade, estaria nas ruas para acompanhar as ações das equipes do @govsc depois dos estragos causados pelo ciclone. Sei que foi uma noite difícil para todos. Mas devo ficar sem contato com outras pessoas", disse.

"Apresentei sintomas da COVID-19 ontem no fim do dia. Fiz um primeiro exame, que deu indicação positiva. Farei mais um para ter mais clareza a respeito do diagnóstico. Por determinação médica, e obedecendo o que determinam os protocolos de saúde, permanecerei em quarentena até um resultado definitivo", acrescentou.

De acordo com o site disponibilizado pelo governo federal para atualizações das estatísticas da Covid-19, o estado tem 26.354 confirmações e 341 mortes provocadas pela doença.

