Governador do Rio Grande do Sul posta foto ao lado do namorado e recebe apoio de seguidores

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que passou as férias fora do estado, publicou uma foto ao lado do namorado, o médico Thalis Bolzan, em seu perfil no Instagram. "Um 2022 de muito amor no coração de todos!", escreveu o tucano na postagem feita no sábado (1).

A postagem foi apoiada pelos seguidores que parabenizaram o casal e desejaram "feliz Ano Novo" para eles.Thalis também usou suas contas nas redes sociais para postar uma foto ao lado de Leite: “obrigado pelo bem que vc faz a mim e ao mundo! Feliz ano novo! Amo vc", escreveu.

O governador entrou de férias no dia 26 de dezembro e retornou ao comando do Executivo Estadual nesta segunda-feira (3).

Confira a postagem de Eduardo Leite.

