Governador do RS diz que fez contato com Butantan para aquisição da Coronavac

247 - O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) afirma ter entrado em contato com o Instituto Butantan, de São Paulo, com o objetivo de adquirir a Coronavac, vacina contra o coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o instituto paulista. A reportagem é do portal G1.

Até agora nove estados e pelo menos quatro capitais já manifestaram interesse em aplicar a Coronavac no momento que o governo federal apresenta um plano de imunização sem detalhes e que será implementando a apenas a partir de março.

Segundo a reportagem, apesar do estado gaúcho ter como prioridade fazer parte de um plano de imunização nacional organizado pelo governo federal, Leite organiza a compra para caso haja alguma 'frustração'.

"Eu tenho responsabilidade com 11,5 milhões de gaúchos, a gente não pode confiar, basear a política pública apenas na confiança, eu pessoalmente confio na gestão do Pazuello dentro de tudo vivido até aqui. Mas observa-se o quanto se politizou o tema da vacina, e eu não posso gerar problemas à minha população a partir de uma confiança pessoal. Tenho planos de contingência, para frustração dessa confiança, dessa expectativa".

O conhecimento liberta. Saiba mais