Governador tucano do Rio Grande do Sul revela que votou em Bolsonaro

247 – O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, revela que votou em Jair Bolsonaro porque não podia votar em Fernando Haddad. O jornalista Ricardo Noblat fez um comentário a respeito disso em seu twitter. "Na Globo News, o governador Eduardo Leite (PSDB-RS) diz que votou em Bolsonaro para não votar em Fernando Haddad. Ora, ora, ora... O voto é obrigatório no Brasil, mas ele não obriga ninguém a votar errado. A escolher entre dois candidatos que me desagradam, não voto em nenhum", escreveu Noblat.

