Governo de SC confirma mais dois novos casos de coronavírus

O Grupo Estadual de Ações Coordenadas (GRA) anunciou que suspenderá eventos públicos do Poder Executivo e as visitas íntimas a detentos edit

247 - O governo de Santa Catarina confirmou neste sábado (14) mais dois novos casos do novo coronavírus, aumentando para cinco o número de pacientes diagnosticados com a doença. Autoridades locais monitoram 85 casos suspeitos estão sendo monitorados e descartaram 39.

O Grupo Estadual de Ações Coordenadas (GRA) anunciou que suspenderá eventos públicos do Poder Executivo e as visitas íntimas a detentos. As aulas nas escolas públicas estão mantidas.