Governo do Rio Grande do Sul emite alerta para surto de doença diarreica aguda

247 - A Secretaria da Saúde do governo do Rio Grande do Sul emitiu uma nota nesta sexta-feira (8) na qual alerta para um surto de doença diarreica aguda, que afeta atualmente 25 cidades gaúchas.

O principal sintoma da doença é a diarreia, que pode ser acompanhada de dor abdominal, náusea, vômito e febre.

De acordo com o texto do governo, os surtos da doença foram no final de agosto e, em algumas cidades, têm como agente causador o norovírus.

A patologia é transmitida principalmente por meio de consumo de água ou alimentos contaminados. No caso do norovírus, ela ainda pode ocorrer por meio de contato com superfícies contaminadas.

