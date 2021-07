Governo do RS reajusta piso regional em 2,73%. Centrais pedem 13%

O governo Eduardo Leite fixou um reajuste de 2,73% sobre a tabela do ano anterior, que será retroativa sobre os valores de fevereiro por ser a data-base do piso regional no estado. O valor está abaixo do reivindicado pelas centrais sindicais, que pediram um reajuste de 13,79% edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, encaminhou à Assembleia Legislativa na semana passada a mudança do piso regional e a nova tabela de salário regional no estado para 2021. Por meio do Projeto de Lei de nº 237/21, o executivo fixou um reajuste de 2,73% sobre a tabela do ano anterior, que será retroativa sobre os valores de fevereiro por ser a data-base do piso regional no estado.

O projeto de lei previu um valor de R$ 1.270,92 na menor faixa. O percentual representou 50% da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2020.

O valor está abaixo do reivindicado pelas centrais sindicais, que pedem um reajuste de 13,79%.

Conforme a justificativa da proposta, o reajuste apresentado recompõe parcialmente o piso regional ante os efeitos da inflação e preserva a competitividade do estado.

“Dessa forma, se busca o equilíbrio entre a valorização da mão de obra regional e a prevenção de distorções no mercado de trabalho, incentivando a recuperação dos níveis de emprego formal das categorias abrangidas por este mecanismo no âmbito estadual”, descreve o texto.

*Com informações do Brasil de Fato

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.