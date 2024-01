Governo federal reconhece emergência em Joinville após acidente de caminhão com ácido contaminar rio

Situação causou a interrupção no abastecimento de água de 75% do município edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Situação de Emergência decretada pela prefeitura de Joinville após o acidente com um caminhão que causou o derramamento de uma substância química na região de Serra Dona Francisca, na segunda-feira (29), foi reconhecida pelo Governo Federal.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, publicou a Portaria 410 na noite do mesmo dia, em Edição Extra do Diário Oficial da União.

continua após o anúncio

A prefeitura anunciou Situação de Emergência, após a montagem do Gabinete de Crise. Na sequência, foi elaborado o relatório técnico pela equipe da Defesa Civil, com apoio da Companhia Águas de Joinville.

O acidente levou ao vazamento de ácido sulfônico no Rio Seco, que deságua no Rio Cubatão. A situação causou a interrupção no abastecimento de água de 75% do município.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: