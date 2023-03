Grávida, esposa de motorista incendiado por frentista relata momentos de desespero: “eu tô pegando fogo”

Apoie o 247

ICL

247 - Grávida de 10 semanas, a esposa do homem incendiado por um frentista em um posto de combustíveis de Curitiba relatou o desespero ao saber da situação. Segundo Ana Paula Franco Ribeiro Lopes, de 28 anos, ela recebeu ligação do marido dizendo que estava pegando fogo.

"Ele ligou pra mim por volta de 9h15, mais ou menos, 9h20. Aí ele falou 'socorro amor, socorro, eu tô pegando fogo. O cara me colocou fogo'. E depois eu não ouvi mais nada [...]. Não é fácil passar por tudo isso. Eu não desejo para ninguém. Nada justifica o que essa pessoa fez. A gente espera que a justiça seja feita, que esse homem apareça e pague por tudo que ele fez", contou a mulher ao portal G1.

Entenda o caso:

A briga no posto começou após o motorista questionar o frentista a respeito da chave de seu carro, supostamente quebrada no ato do abastecimento. O funcionário então, irritado, lançou gasolina no homem e acendeu o isqueiro. . Caio Murilo Lopes do Santos está internado no Hospital Evangélico Mackenzie com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau.

O advogado da empresa, Marcel Bento Amaral, disse, em nota, que Paulo Sérgio foi demitido e que o posto presta auxílio à família e às autoridades. Até por volta de 14h, o suspeito, que foi demitido do posto, permanecia foragido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.