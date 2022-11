Grupo neonazista ameaça chacina em evento de cultura haitiana em Itajaí

Apoie o 247

247 - Um grupo neonazista de Santa Catarina enviou um email a uma repórter do portal NSC, rede afiliada da Globo no estado, afirmando que fará uma chacina na 1ª Mostra Haiti de Cultura de Itajaí , município localizado no litoral, prevista para se iniciar às 19h desta quarta-feira (16). A informação é do portal local Diarinho.

O assunto do email dizia “Cancelem a Mostra Haiti ou faremos uma chacina em Itajaí”. No corpo do texto, os criminosos faziam referência a uma operação policial ocorrida na segunda-feira (14), em que oito pessoas foram presas durante um encontro de uma célula neonazista em São Pedro de Alcântara.

“Prender nossos camaradas em São Pedro de Alcântara foi um erro. Nada nem ninguém vai nos parar ATÉ A VITÓRIA FINAL! Exigimos o cancelamento da tal Mostra Haiti de Cultura na cidade de Itajaí, exigimos também a expulsão de todos os haitianos de Santa Catarina, e exigimos também a libertação e a anistia para nossos oito camaradas presos na 2ª feira dia 14 em São Pedro da Alcântara pelos porcos da polícia civil”, afirma a mensagem.

“Santa Catarina é terra DE BRANCOS E PARA BRANCOS e não vamos permitir exposição de cultura de negros, o lugar desses negros nojentos, dos índios fedorentos, dos nordestinos cabeças chatas, dos ratos judeus e da escória LGBT é longe de nossa terra europeia, limparemos nossa terra desses Untermenschen. Somos defensores da pureza de nossa raça...”, acrescenta o texto neonazista.

No final do email, ainda há ofensas ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ministro do STF Alexandre de Moraes, e ameaças à organizadora da mostra, Andréa Müller, ao prefeito Volnei Morastoni (MDB), ao prefeito em exercício, Marcelo Sodré (PDT), e à Polícia Civil. Estes últimos, segundo os criminosos, serão “tratados como traidores, o deles está guardado, desafiamos os porcos policiais a vir nos buscar, temos uma surpresa para vocês. Total apoio aos caminhoneiros e fazendeiros que bloqueiam estradas contra a posse do molusco Luladrão, não permitiremos que esse lixo racial ocupe a cadeira de presidente. Vamos liquidar ele também, o fdp Alexandre de Moraes e os urubus togados do STF. Este será o primeiro ato para a purificação racial do Reich Catarinense. Outros atos virão.”

Ainda de acordo com o Diarinho, a jornalista que recebeu o email já registrou boletim de ocorrência. A ameaça foi encaminhada à prefeitura do município, ao Ministério Público e à Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil. O procurador-geral de Itajaí, Gaspar Laus, declarou que "já foi solicitado reforço policial para todo o evento.”

Normélio Weber, superintendente da Fundação Cultural, assegurou que haverá segurança aos presentes no evento: “Comunicamos toda a segurança da prefeitura, a Procuradoria do município, a Polícia Civil, a promotoria pública, a Secretaria de Segurança de Itajaí, a Guarda Armada... Haverá segurança para as pessoas durante o evento. Importante o evento acontecer porque não podemos abrir mão desta política pública.”

