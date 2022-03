Grupos bolsonaristas tiveram acesso à agenda de Lula no Paraná

Segundo o Intercept, só o PT e a polícia tinham detalhes do roteiro do ex-presidente, mas ele foi parar no WhatsApp edit

Ricardo Galhardo, The Intercept Brasil - Grupos bolsonaristas no WhatsApp compartilharam a agenda e os itinerários completos da viagem do ex-presidente Lula ao Paraná, realizada no fim de semana passado. O vazamento das informações, até então mantidas em sigilo, obrigou a organização da viagem a fazer mudanças de última hora por medida de segurança. Só os organizadores da viagem e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná tinham acesso aos detalhes da agenda de Lula.

O vazamento ocorreu no início da madrugada de sábado, quando Lula já estava em Curitiba e poucas horas antes dele ir a Londrina para um evento com o MST. Uma usuária identificada como Márcia divulgou no grupo Carniça Não um documento PDF com a agenda de Lula. Ali estavam os nomes e os endereços dos hotéis e os locais dos eventos, inclusive o número de pessoas previstas em cada um deles. Carniça é como os bolsonaristas de Londrina chamam o ex-presidente.

Já na sexta à tarde, antes do vazamento da agenda, mensagens em tom exaltado convocando protestos contra Lula já movimentavam o grupo Carniça Não. “Atenção Londrina. Chegada de Lula às 10h30 no aeroporto. Vamos mostrar nosso carinho. (Compartilhem)”, postou um usuário. “Tem muita gente de direita só no zap. Na hora de ir para a rua fica em casa”, cobrou Márcia. Eu li os prints das conversas.

