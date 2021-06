Guarda municipal atira contra tatuador negro em casa de rap

Um policial deu tiros de balas de borracha contra o tatuador negro Wellington Nascimento da Silva, o black.ooout, durante uma abordagem na Casa do Rap, no município de Belneário Camboriú (SC). Uma mulher, que filmava a ação dos guardas municipais, também foi agredida edit

247 - Um policial civil atirou balas de borracha contra o tatuador negro Wellington Nascimento da Silva, o black.ooout, durante uma abordagem na Casa do Rap, na última sexta-feira (4), em Belneário Camboriú, litoral catarinense. Uma mulher, que filmava a ação dos guardas municipais, também foi agredida. A prefeitura afastou o guarda, que virou alvo de um inquérito na Polícia Civil. As informações foram publicadas pela Revista Forum.

Os agentes disseram que foram cumprir denúncia de perturbação de sossego e aglomeração de pessoas sob o decreto estadual de combate à Covid-19.

“Perguntamos o porquê da agressividade, porque não havia ninguém, disse que só queria os sócios da casa. […] Deu o primeiro tiro, pegou no meu dedo, disse que vai prender todo mundo se não parassem de gravar, dá um tapa na mão dela. Começa todo mundo a gritar e sair correndo”, disse black.ooout.

Nas redes sociais, a Casa do Rap afirmou que “nosso estabelecimento que tem sua função social, e está dentro da legalidade com Álvares e autorizações de funcionamento, respeitando o decreto encerramos nossa noite as 23:00” (leia a íntegra na Revista Forum).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.