Haitiano é agredido por seguranças de frigorífico

247 - O imigrante haitiano Djimy Coesmeus foi agredido por seguranças do frigorífico BRF em uma unidade da empresa no município de Chapecó, em Santa Catarina. O caso está sendo acompanhado por entidades que representam os trabalhadores do setor. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Djimy afirmou que estava no intervalo quando o supervisor o chamou para assinar advertência por não ter ido trabalhar, mas ele rebateu dizendo que havia cumprido o expediente. O haitiano se recusou a atender a ordem de ir para casa. Por consequência, os seguranças agrediram ele e o sufocaram.

O imigrante afirmou ter ido à polícia fazer um boletim de ocorrência e ter feito exames, além de estar em contato com um advogado.

Em nota, a BRF disse que os seguranças, de uma empresa terceirizada, foram substituídos. Djimy e seu supervisor foram afastados, sem perda de salário, enquanto durarem as investigações.

