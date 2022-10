Hamilton Mourão é eleito senador pelo Rio Grande do Sul

Vice-presidente soma 44,34% dos votos no momento em que 95,01% das urnas foram apuradas no estado edit

247 - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, somando 44,34% dos votos no momento em que 95,01% das urnas foram apuradas no estado.

Em segundo lugar ficou Olívio Dutra (PT), com 37,63%.

