Hang é condenado a indenizar fotógrafo exposto e ameaçado após denunciar ônibus estacionado irregularmente

247 - O juiz Rafael Rufino Lopes, do 13º Juizado Especial Cível de Curitiba, proferiu sentença ontem, 26 de fevereiro de 2024, determinando que o empresário Luciano Hang exclua publicações em suas redes sociais relacionadas à denúncia feita pelo fotógrafo Eduardo Matysiak, sob pena de multa diária de R$1.000,00. A decisão refere-se a postagens realizadas em 2022 que expuseram o fotojornalista, após ele ter reportado o estacionamento irregular de um ônibus de Hang em Curitiba.

Além disso, Hang foi condenado a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ao fotógrafo. O juiz considerou que as publicações feitas pelo empresário continham linguagem abusiva e não protegida pelo princípio da liberdade de expressão, colocando em dúvida o caráter ético e profissional de Matysiak.

O advogado do fotógrafo, Chrystian Sobania, do escritório Sobania Advogados, afirmou que a decisão da justiça é uma vitória para a liberdade de imprensa e para o direito à informação. "A decisão atende ao cliente e jornalista Eduardo Matysiak vide que tem ordem judicial de exclusão dos posts e ainda condenou o empresário Luciano Hang em danos morais. A decisão enaltece a imprensa e a liberdade de informar", afirmou Chrystian.

O caso remonta a 2022, quando Matysiak denunciou o estacionamento irregular do "ônibus patriota" de Luciano Hang e posteriormente sofreu ameaças e ataques nas redes sociais. Hang, por meio de sua assessoria, negou ter incitado tais ações, alegando que o ônibus não era de sua propriedade e que o local de estacionamento foi uma recomendação do hotel.

