Homem diz que recebeu 500 reais para espancar jornalista na porta da emissora

Metrópoles - O jornalista Daniel Carniel foi agredido no dia 14 de janeiro, quando chegava para trabalhar na Adesso TV, um canal de TV por assinatura no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (2), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul localizou o autor dos socos e pontapés e afirmou que ele recebeu R$ 500 para cometer o ato.

Durante uma coletiva de imprensa, o delegado Clóvis Rodrigues de Souza, responsável pelo caso, informou que o agressor não teve o seu nome revelado. Ele também contou que o ataque aconteceu por uma pessoa que não conhecia Carniel e que também não sabia o seu local de trabalho.

De Souza ainda contou que o agressor mora em Carlos Barbosa (RS), cidade vizinha a Garibaldi e que ele não agiu sozinho. O homem, que tem 21 anos, foi transportado a emissora por um motorista de Farroupilha (RS) e depois levado para casa.

O motorista, que também não teve o seu nome revelado, confessou sua participação na ação e ainda contou que contratou o jovem para executar a ação.

O condutor do carro explicou, ainda, que o crime foi planejado em dezembro de 2021 por uma terceira pessoa, que é residente de 34 anos, e que teria recebido R$ 1,5 mil. A agressão teria sido motivada por que o mandante do crime acredita que “teria se sentido prejudicado pela veiculação de matérias jornalísticas produzidas por Daniel”

Os dois suspeitos da agressão devem ser imputados pelo crime de lesão corporal, mas a polícia ainda aguarda resultados de laudos médicos para a conclusão.

O crime

No dia 14 de janeiro, ao chegar na Adesso TV, Daniel Carniel, que também é dono do local, recebeu chutes e socos. Ele sofreu ferimentos no queixo, na boca e na costela e teve luxações em dois dentes. Mesmo após a agressão, e ensanguentado, o apresentador entrou ao vivo e contou tudo o que havia acontecido.

Ao UOL, Carniel classificou o episódio como um “atentado” e disse que tudo aconteceu cerca de dez minutos antes de ele iniciar o Prato Limpo, uma espécie de Balanço Geral, veiculado pela Record.

