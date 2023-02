Homem é preso após usar bíblia para agredir a companheira

Segundo a PM, homem continuou as agressões mesmo com a chegada da guarnição. Após ser algemado, o agressor disse: "Jesus é bom. Que tem um anjo com espada do começo do mundo". edit

247 - Um homem foi preso em flagrante em São Lourenço do Oeste (SC) após usar uma bíblia e um facão para agredir e ameaçar a companheira, de 54 anos, na madrugada desta segunda-feira (13) na casa onde o casal vivia há dois anos.

No local, os policiais flagraram o homem segurando a Bíblia em uma das mãos e um facão em outra. O suspeito foi algemado e, segundo a polícia, ao ter a prisão em flagrante por lesão corporal falou que: "Jesus é bom. Que tem um anjo com espada do começo do mundo". As informações são do Uol.

Segundo a vítima, as agressões começaram após o homem ingerir bebida alcoólica.

A mulher foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento para tratar os ferimentos. Ela não corre risco de morte.

