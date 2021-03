Homem é preso pela 2ª vez no RS por espalhar coronavírus de forma deliberada

247 - Em meio ao colapso do sistema de saúde do Rio Grande do Sul devido ao avanço da pandemia, um homem foi preso pela segunda vez por espalhar o novo coronavírus de forma proposital na região de Planalto.

De acordo com reportagem da BandNews TV, após testar positivo para a Covid-19, o suspeito foi visto cuspindo nas mãos e espalhando a saliva em veículos, maçanetas e outros locais que poderiam facilitar a contaminação. A ação foi filmada por câmeras de segurança e ele acabou sendo preso pela Brigada Militar.

Após ser liberado, o homem foi flagrado fazendo a mesma ação de forma deliberada na cidade de Iraí. Ele foi detido novamente na última quinta-feira (4). O suspeito foi encaminhado para um hospital da região e foi internado de forma compulsória.

Nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul registrou a morte de 188 pessoas em decorrência da Covid-19, maior número diário de óbitos desde o início da pandemia. Atualmente, 100% dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Estado, tanto na rede pública e nos hospitais privados, estão ocupados.

