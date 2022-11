Homem encontrado morto dentro de freezer em SC: o que se sabe e o que falta saber

O homem foi encontrado na noite de sábado (19) dentro de um freezer em Lacerdópolis, no Oeste catarinense. edit

247 - A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de Valdemir Hoeckler, de 52 anos. O homem foi encontrado na noite de sábado (19) dentro de um freezer em Lacerdópolis, no Oeste catarinense. As informações são do portal G1.

De acordo com o delegado Gilmar Antônio Bonamigo, Claudia Tavares Hoeckler, companheira da vítima, é a suspeita do homicídio. Ela teria agido sozinha.

A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, ainda está sob investigação. Segundo o advogado da mulher, no entanto, a morte foi motivada por supostos episódios anteriores de violência doméstica. A suspeita deve se apresentar à Polícia Civil nesta segunda-feira. A investigação segue em sigilo.

