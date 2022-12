Homem escala prédio da Prefeitura de Cascavel, no Paraná, invade gabinete do prefeito e foge com pen drives

Apoie o 247

247 - Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira em Cascavel, no Paraná, depois de escalar o prédio da prefeitura municipal e arrombar o gabinete do prefeito.

De acordo com informações do portal CGN, o suspeito foi visto no sistema de monitoramento por um guarda civil patrimonial (GCP), que solicitou reforço.

Momentos depois, o mesmo homem apareceu já no terceiro andar do prédio, quebrando uma janela e invadindo o gabinete.

Durante a ação, porém, o suspeito se feriu com pedaços de vidro da janela quebrada. Ele deixou o local e procurou imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, na região.

O que ele não sabia é que o GCP de plantão já havia alertado as unidades de saúde da região sobre a possibilidade de um suspeito procurar atendimento com aquele tipo de lesão.

Enquanto o homem era atendido, uma equipe da Guarda Civil Patrimonial foi deslocada para a UPA e o deteve.

Ainda de acordo com o portal CGN, os guardas encontraram com o suspeito dois pen drives que haviam sido roubados do gabinete. Não se sabe, porém, o conteúdo dos dispositivos.

