Homem que agrediu casal com suspeita de Covid em restaurante diz que “perdeu o controle

"Foram segundos em que perdi completamente o controle. Errei e me arrependo muito", afirmou o homem que agrediu um cliente em um restaurante de Curitiba nesta semana, acusando-o de estar com covid-19 edit

247 - O homem que agrediu um casal suspeito de possuir Covid-19, em restaurante em Curitiba, disse “que perdeu o controle” e pediu desculpas pela ação, como revelou reportagem do portal UOL.

"Todas as terríveis circunstâncias que temos vivenciado e o medo, neste momento em que as UTIs estão lotadas, culminaram naquele momento de grande estresse, em que tive reação totalmente fora do meu normal", disse ele.

Novos vídeos mostram que a ocorrência acontece menos de 5 minutos após o casal agredido entrar no restaurante — o agressor já está no local com a sua acompanhante. Eles chegam às 19h22, e a agressão acontece às 19h26. É possível perceber que o homem tosse algumas vezes e faz o pedido à garçonete sem máscara, retirada após ingressar no estabelecimento.

