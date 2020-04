Hospital confirma primeira morte de profissional de saúde por covid-19 no RS

Uma técnica de enfermagem da emergência do Hospital Conceição foi a primeira profissional de saúde a falecer em decorrência do coronavírus no Rio Grande do Sul. edit

BdF Rio Grande do Sul

Com 44 anos, residente em Alvorada, Mara Rúbia Silva Ceres tinha histórico de doença respiratória e estava em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde 2 de abril. A informação foi confirmada na noite desta terça-feira (7) pelo hospital e pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.

“Nosso sentido pesar à família e aos colegas do setor de Emergência do Hospital Conceição, que compartilharam da nobre missão da assistência neste momento crítico”, comunicou a direção do hospital, que é referência para o tratamento da doença no Estado. Já são nove vítimas de covid-19 no território gaúcho desde o início da pandemia.

Ainda segundo levantamento da capital, Porto Alegre soma 265 casos confirmados de coronavírus. Aguardam análise 353 testes e 77 pacientes estão curados, sendo 45 homens e 32 mulheres. São consideradas curadas as pessoas assintomáticas há pelo menos 14 dias do início do quadro.

Nos números da Secretaria Estadual da Saúde, o número de pacientes com covid-19 subiu para 555, agora registrados em 71 cidades gaúchas. Depois de Porto Alegre, os municípios com mais casos são Caxias do Sul, com 31; Bagé, com 27; Novo Hamburgo, com 23; Passo Fundo, com 14 e Canoas, com 12.

No Brasil, conforme o último informe do Ministério da Saúde, são 13.717 casos confirmados e 667 mortes, uma taxa de letalidade de 4,9%.

Como tirar dúvidas

A Secretaria Estadual da Saúde recomenda à população e aos profissionais de saúde do RS que entrem em contato com a vigilância epidemiológica de seu município para esclarecimento de dúvidas. Nos horários que as repartições municipais não estiverem atendendo ao público, está disponível o telefone 150 - Disque Vigilância. Questionamentos podem ser encaminhados também para o email [email protected]

