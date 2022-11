Hostilizado por bolsonaristas, Barroso precisa de escolta após jantar em Santa Catarina (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso precisou ser escoltado após ser visto em um restaurante na noite desta quinta-feira (3) em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina. Ele jantava no bairro Perequê quando um grupo de manifestantes se reuniu no entorno do estabelecimento e começou a xingá-lo. As informações são do portal Metrópoles.

​Barroso tem uma casa na cidade e testemunhas contaram à reportagem que os extremistas bolsonaristas o seguiram até a residência. A Polícia Militar precisou ser chamada ao local e ajudou a equipe de segurança do STF a fazer uma escolta para que o ministro deixasse o imóvel de madrugada, já por volta das 4h.

