Incêndio atinge empresa em Caxias do Sul

247 - Um incêndio atingiu uma empresa no final da manhã desta quinta-feira (5), em Caxias do Sul, município localizado no Nordeste do Rio Grande do Sul. O estabelecimento fica na Rua Sinimbu, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Pessoas que trabalham em um prédio nas proximidades precisaram sair em por causa da quantidade de fumaça, de acordo com o Pioneiro Geral.

Jennifer Tavares contou que ela e as colegas estavam trabalhando quando perceberam a fumaça que vinha de uma chapeação. "Ficamos desesperadas. Logo os Bombeiros chegaram, mas foi bastante tenso", disse.

O Corpo de Bombeiros informou o chamado ocorreu por volta das 11h50min. Três viaturas foram deslocadas para conter as chamas.

