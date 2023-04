Incêndio atinge escola em município do RS

Apoie o 247

247 - Um incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira (24) a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, na cidade de Capela de Santana, no Vale do Caí (RS). A Polícia Civil investiga a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso.

Um educador acionou o vigilante e as cerca de cem crianças do turno da manhã foram retiradas do colégio e levadas ao pátio da instituição. Estudantes foram transportados para suas casas. As aulas da tarde foram suspensas.

Duas professoras inalaram fumaça e foram atendidas no posto de saúde que fica ao lado da escola.

