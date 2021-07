Incêndio atinge prédio da Secretaria de Segurança Pública do RS (vídeo)

Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas. O incêndio teria começado no quarto andar, em uma sala da Susepe. A SSP informou que o prédio foi completamente evacuado edit

247 - Um incêndio atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do governo do Rio Grande Sul, na Avenida Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, por volta das 22h desta quarta-feira, 14.

Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas.

Segundo o portal GZH, o incêndio teria começado no quarto andar, em uma sala da Susepe. A SSP informou que o prédio foi completamente evacuado.

Rio Grande do Sul. Incêndio na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado, agora. pic.twitter.com/ZstR33jgy4 July 15, 2021

