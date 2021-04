Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Fazenda Rio Grande

Pelo menos oito caminhões são usados no combate às chamas que atingiram pelo menos dois barracões de uma empresa que trabalha com produtos de plástico na Região Metropolitana de Curitiba edit

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta segunda-feira (19) uma empresa de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

De acordo com os bombeiros, as chamas atingiram pelo menos dois barracões da empresa, que trabalha com produtos de plástico e funciona no bairro Eucaliptos. Os barracões contêm produtos inflamáveis.

Pelo menos oito caminhões são usados no combate às chamas.

As causas do incêndio serão investigadas.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.