Incêndio em centro para dependentes químicos deixa mortos no RS

Metrópoles - O Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho (Cetrat) de Carazinho, no Rio Grande do Sul, foi destruído por um incêndio no fim da noite de quinta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), 10 pessoas morreram.

Duas vítimas estão internadas no hospital da cidade e duas conseguiram se salvar. No entanto, segundo a Polícia Civil do Estado, havia 15 pessoas no local. Os bombeiros ainda buscam um desaparecido.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a área do Cetrat completamente coberta por chamas e fumaça. Veja:

🚒 #Carazinho • Incêndio atingiu um centro de apoio a dependentes químicos. Até o momento, 8 mortos. Bombeiros seguem no local em busca de outras vítimas. Perícia apura as causas. Vídeo: Pedro Ernesto Radialista - #RádioGaúcha @gzhdigital pic.twitter.com/0ujWLQe97p

Ainda não se sabe a causa do incêndio. De acordo com as forças de segurança, os dormitórios do centro de tratamento ficavam localizados em uma área com madeira. O espaço foi consumido pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns dos corpos foram encontrados próximo às janelas, indicando que parte das vítimas tentou sair do centro durante o incêndio.

