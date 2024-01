Internautas pedem a cassação do mandato de Sergio Moro

Apoie o 247

247 - Internautas cobraram a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na rede social X, as críticas ao parlamentar chegaram à seção Assuntos do Momento.

O julgamento do parlamentar no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) está previsto para começar em fevereiro. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) foi movida pelo Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).

A ação acusou Moro de abuso de poder econômico, político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha ao Senado no ano passado. O Ministério Público já se manifestou favoravelmente à perda do mandato, citando gastos de R$ 2,03 milhões na pré-campanha do senador.

A soma de investimentos representou mais de 45% do limite de gastos para a eleição de senador no Paraná. No período oficial da campanha, o ex-juiz gastou R$ 4,2 milhões, mais do que o dobro da média de gastos dos dez candidatos ao pleito no estado.

Mande boas vibrações para o @SF_Moro

COMENTE: MORO CASSADO pic.twitter.com/00nuZpTWbh — Janoninho (@_Janoninho) January 22, 2024

A verdade tarda mas não falha.

MORO CASSADO. pic.twitter.com/scMHaTPSBI — Carlos Santos (@CarlosS48442375) January 22, 2024

MORO CASSADO Esta chegando A hora de Colocar esse Ex-Juiz Ladrão na Cadeia/ Ser Cassado é Pouco! Tem que ir para Cadeia. Ajudou a Eleger Um Inelegivel Miliciano para se Dar Bem .Roubou o Brasil com a Laja Jato e seus Comparsa Ladrões. #MoroNaCadeia pic.twitter.com/0J6ikbim0V — Esquerda da Vida 2🚩 (@esquerdadavida2) January 23, 2024

