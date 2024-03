Internautas voltam a cobrar a prisão de Sergio Moro, que pode ter o mandato cassado

Apoie o 247

247 - Internautas detonaram o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que deve ser julgado neste semestre no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) por ser acusado de abuso de poder nas últimas eleições. Na rede social X, as críticas ao ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal chegou à seção Assuntos do Momento.

De acordo com a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), Moro e o ex-deputado cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) "não devem só desculpas ao povo brasileiro, têm que pagar na justiça por todos os crimes e arbitrariedades cometidos em nome da Lava Jato". "Sem anistia".

continua após o anúncio

"Tudo indica que Moro vai ser cassado e Bolsonaro preso", escreveu o deputado federal Ivan Valente (Psol-SP). "Os grandes beneficiários da armação contra Lula vão ter que pagar por todas suas trapaças".

pic.twitter.com/jfXe96MC6M
March 5, 2024

Tudo indica que Moro vai ser cassado e Bolsonaro preso. Os grandes beneficiários da armação contra Lula vão ter que pagar por todas suas trapaças
March 4, 2024





Merval, o Serjo Moro não foi vítima de "ataques", o Serjo Moro foi considerado parcial enquanto juiz pelo STF. Ou seja, alguém que usou um cargo público de forma criminosa. Que um colunista do Globo não se importe com isso revela mais sobre ele que sobre Moro.
March 5, 2024

Chico Buarque se juntou as vozes que avisaram que Sergio Moro foi um juiz pilantra: "agora sabemos o que ele andou fazendo nas sombras". E se junta as vozes que sabem que o Estado de "Israel" está cometendo GENOCÍDIO. E o plano do PIG é real, manipular pic.twitter.com/m6XTn18qet
March 2, 2024

