Inundação atinge casas e afeta 250 famílias em Bandeirantes, norte do Paraná

247 - Duzentas e cinquenta famílias foram atingidas pela inundação de 12 bairros em Bandeirantes, cidade de 31 mil moradores no norte do Paraná, após trombas d´água neste domingo (5). A prefeitura decretou situação de calamidade pública e pediu ajuda para a Defesa Civil do Estado e para o Exército, informa a Folha de S.Paulo.

As trombas d´água caíram em duas regiões e provocaram o transbordamento de dois ribeirões que atravessam a cidade.

Além das 250 famílias da região urbana, há moradores da zona rural ilhados porque várias pontes foram inutilizadas. Não há informações sobre mortos ou feridos.

