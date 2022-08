Ipec: Alvaro Dias lidera com 35% disputa pelo Senado e Moro tem 24%

No Paraná, o atual senador pelo Podemos, e o ex-juiz declarado parcial Supremo disputam com folga as duas primeiras posições na disputa pelo Senado edit

ICL

247 - A pesquisa Ipec (antigo Ibope), encomendada pela RPC e divulgada nesta terça-feira (23), mostrou que, no Paraná, o senador Alvaro Dias (Podemos) lidera as intenções de voto, com, 35%. Em segundo lugar ficou o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal Sergio Moro (União Brasil), com 24%. O candidato Paulo Martins (PL) conseguiu 4%.

Outras quatro candidaturas pontuaram até 2% cada. Branco/nulo/nenhum somaram 11% e não souberam ou não responderam, 17%.

Na disputa pelo governo do Paraná, Ratinho Junior (PSD), atual chefe do Executivo estadual, lidera com 46% das intenções de voto, contra 24% do ex-governador Roberto Requião (PT).

A Professora Angela (PSOL) e o Professor Ivan (PSTU) conseguiram 2% cada. Outras quatro candidatutas alcançaram 1% cada. Vivi Motta (PCB) teve 0%.

Os brancos e nulos somaram 12% e não souberam ou não responderam, 11%.

Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto em 57 municípios paranaenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR‐05619_2022; e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o código PR‐07859_2022.

