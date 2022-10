Ipec: Leite tem 56% dos votos válidos contra 44% de Lorenzoni no Rio Grande do Sul

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipec, a última do segundo turno das eleições para governador do Rio Grande do Sul, divulgada nesta sexta-feira, 28, mostra Eduardo Leite (PSDB) com 56% (tinha 55% na pesquisa anterior, de 21 de outubro) dos votos válidos, contra 44% (45%) de Onyx Lorenzoni (PL).

Nos votos totais, Leite tem 50%, Onyx, 40%, brancos e nulos somam 5%, e 5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.808 pessoas entre os dias 26 e 28 de outubro em 87 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08796/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-00453/2022.

