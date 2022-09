Ipec no RS: Leite, 38%; Onyx, 25%; Pretto, 15%

Apoie o 247

247 - Eduardo Leite (PSDB) lidera pesquisa de intenções de voto na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, com 38% dos votos, segundo pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira, 26, pela RBS TV. Ele é seguido pelo bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL), com 25%, e Edegar Pretto (PT), com 15%.

Desta forma, Leite manteve a mesma porcentagem da pesquisa anterior, de 16/9, Onyx caiu um ponto, enquanto Pretto subiu 5 pontos.

Eles são seguidos por Luis Carlos Heinze (PP), que se manteve com 4%; Roberto Argenta (PSC) foi de 2% para 1%, assim como Vieira da Cunha (PDT); Roberto Argenta (PSC), Rejane de Oliveira (PSTU), Ricardo Jobim (Novo) e Vicente Bogo (PSB) se mantiveram em 1%; enquanto Carlos Messalla (PCB) caiu de 1% para 0%. Cesar Augusto (PCO) ficou em 0%, mas sua candidatura foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante o período de campo desta pesquisa.

Brancos e nulos foram de 5% para 4%, e “não sabe”, de 9% para 8%.

A pesquisa ouviu 1.808 pessoas entre os dias 23 e 25 de setembro em 85 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09277/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-04810/2022.

