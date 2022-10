Ipec RS: Leite tem 55% dos votos válidos e Onyx, 45%

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Ipec para governador do Rio Grande do Sul, divulgada nesta sexta-feria (21), mostra o candidato Eduardo Leite (PSDB) em primeiro, com 50% de intenções de voto. Onyx Lorenzoni (PL) tem 41%. Brancos e nulos aparecem com 5%; 3% não sabem ou não responderam.

Em relação à presquisa Ipec do dia 14, Leite manteve o mesmo percentual e Onyx oscilou dois pontos para baixo.

Na projeção de votos válidos, na qual são desconsiderados votos brancos, nulos e indecisos, Leite tem 55%, e Onyx, 45%.

A pesquisa Ipec ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 19 e 21 de outubro em 62 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.