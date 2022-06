"Isso é golpe", diz Gleisi após Guedes pedir a supermercados o congelamento de preços

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, após o titular da pasta pedir a empresários do setor de supermercado para evitar o aumento nos preços dos alimentos.

"Guedes pede que supermercados segurem os preços até as eleições passarem. Tá querendo enganar o povo pra reeleger o genocida e depois tudo voltar. Isso é golpe!", escreveu a parlamentar no Twitter.

Internautas foram nesta quinta ao Twitter destacar o pedido feito pelo ministro e apontaram incompetência do governo para evitar que preços aumentem no Brasil.

A deputada também criticou o valor dos combustíveis e repudiou a iniciativa do governo de enviar ao Congresso Nacional um projeto para acabar com o regime de partilha do pré-sal. "Até contratos com receitas que vão pra educação, saúde acabam. Baixar o preço dos combustíveis que é bom, nada. Homem covarde!", disse Gleisi.

Inflação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, caiu para 0,47% em maio, porém, em 12 meses, o IPCA passou a acumular alta de 11,73%. Os produtos da cesta básica aumentaram 67,01% nos últimos 12 meses, de acordo com números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sobre os combustíveis, a Petrobrás informou que o preço médio do litro do diesel e da gasolina no País estão em R$ 7,01 e R$ 7,22, valores referentes ao período de 29 de maio a 4 de junho.

