Jornalista do Brasil de Fato é detido ao acompanhar despejo em Curitiba (vídeo)

Pedro Carrano acompanhava despejo da ocupação Povo Sem Medo desde as 6h; PM impediu entrada da imprensa

O jornalista Pedro Carrano, do Brasil de Fato Paraná, foi detido na tarde desta terça (10) ao acompanhar despejo forçado da ocupação Povo Sem Medo, no bairro Tatuquara, em Curitiba. Ele foi encaminhado para a 3ª companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar.

Como noticiado pelo Brasil de Fato Paraná, a PM estava impedindo a entrada de jornalistas e advogados na ocupação. Em tentativa de conversa com a PM, no começo da tarde, Carrano alegou que era direito da imprensa acompanhar a reintegração de posse. A PM não acatou os pedidos e levou o jornalista para o porta malas da viatura, confiscando seu celular. A população no local vaiou a atitude da PM.

O Brasil de Fato Paraná acompanha o despejo na ocupação Povo Sem Medo desde o início desta manhã. Pedro Carrano relatava em tempo real a situação no local. Ele conversou com o major presente na ocupação, questionando a proibição de entrada da imprensa. A justificativa, no início, foi relacionada à garantia da segurança dos jornalistas. Questionado se haveria, então, plano de despejo violento, o major afirmou "não depende de mim, depende dos outros atores."

Ao chegar na delegacia, uma advogada que acompanha o jornalista desde a ocupação relatou estar com sendo impedida de entrar.

