Judeus lançam abaixo-assinado em apoio à vereadora do PT cassada por denunciar suposto gesto nazista

A parlamentar foi cassada por ter postado em rede social um vídeo crítico a uma manifestação golpista em São Miguel do Oeste (SC) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os coletivos Judias e Judeus pela Democracia de São Paulo e Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil divulgarão um abaixo-assinado em apoio à vereadora da cidade de São Miguel do Oeste (SC) Maria Tereza Capra (PT). A carta já reúne ao menos 1.000 signatários. A informação foi publicada nesta quinta-feira (9) pela coluna Mônica Bergamo.

A parlamentar foi cassada em 4 de fevereiro por quebra de decoro parlamentar por ter postado em seu Instagram um vídeo crítico a uma manifestação golpista ocorrida no ano passado no município.

De acordo com o manifesto, "é inaceitável que a única vereadora que denunciou essa situação tenha tido seu mandato cassado". "A liberdade de expressão e o direito à representação política, em especial de defensores dos direitos humanos, são pilares fundamentais da democracia e devem ser protegidos e respeitados", afirma o manifesto. "Vimos a público demandar ações enérgicas das seguintes instituições para combatermos a ascensão de movimentos nazistas e fascistas no Brasil e darmos uma solução justa a este caso estarrecedor".

O documento tem entre seus signatários organizações e grupos como Coletivo Democracia Corinthiana, Comissão Arns, Casa do Povo e Instituto Vladimir Herzog.

Os assinantes do manifesto pediram ao Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) mude a interpretação sobre o caso, porque uma apuração preliminar do órgão considerou que o gesto não foi feito com a intenção de fazer apologia ao nazismo.

Apoiadores de Jair Bolsonaro em São Miguel do Oeste (SC). Foto: Reprodução/Nsc Total no Twitter

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.