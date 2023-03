Judiciário ordena que Palocci entregue carros de luxo

Apoie o 247

247 - O juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), determinou que o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci entregue cinco carros de luxo de sua propriedade em até cinco dias. A informação foi publicada nesta segunda-feira (13) pela coluna de Mônica Bergamo.

"Os veículos deverão ser entregues junto ao juízo federal do local onde se encontram (com respectiva documentação e chaves, inclusive chave reserva)", determinou o magistrado.

De acordo com mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores do Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR), o ex-magistrado tinha dúvidas sobre as provas apresentadas por Palocci, mas divulgou parte da delação do ex-ministro a seis dias do primeiro turno da eleição presidencial de 2018.

Moro é senador pelo União Brasil-PR, foi declarado parcial nos processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua condenação anulada pelo Supremo Tribunal.

Corrupção entre políticos e empresários é o tema da delação.

