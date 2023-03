Juiz da Lava Jato citou relato de crianças à PF para pedir prisão de Alberto Youssef

De acordo com a PF, no endereço indicado para cumprir a ordem de prisão, duas crianças disseram que o doleiro era "dono de todos aqueles prédios", mas não morava lá (Itapoá-SC) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O juiz federal Eduardo Appio, novo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), primeira instância jurídica da Operação Lava Jato, levou em conta informações de crianças para determinar a prisão do doleiro Alberto Youssef, em Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina, no início da noite de segunda (20). De acordo com agentes da Polícia Federal (PF), no endereço indicado para cumprir a ordem de prisão, duas crianças disseram que o doleiro era "dono de todos aqueles prédios", mas não morava lá.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, por conta do relato, o juiz Appio apontou "seríssimos indícios de que Alberto Youssef tenha sonegado das autoridades judiciais e fiscais a verdadeira posse e propriedade dos prédios", indicando que "o investigado estaria envolvido em novas práticas delitivas, especialmente crimes contra a ordem tributária".

O Tribunal Regional Federal (TRF4-RS), segunda instância da Lava Jato, decidiu que Youssef continuará solto. Ele não ficou mais de 24 horas preso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.