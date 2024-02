Juiz escolhido por Lula para julgar Moro foi advogado de Deltan, mas não é visto como lavajatista

Apoie o 247

247 - Um dos clientes do advogado José Rodrigo Sade, escolhido para a vaga aberta no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), foi o deputado cassado e ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato Deltan Dallagnol. Apesar disso, ele não é visto como um apoiador da operação, segundo informações da agência Estadão Conteúdo.

Ao mesmo tempo, apesar de ter sido nomeado pelo presidente Lula, Sade segue uma página nas redes sociais que pede a saída do presidente, chamada "Fora, Lula". Sade também segue Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e as páginas 'Bolsonaro Caipira' e 'Bolsonaro TV', segundo informações de O Globo.

No TRE-PR, serão julgadas duas ações que podem levar à cassação do ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro (União Brasil-PR). Uma das ações foi ajuizada pelo Partido Liberal (PL). A outra, pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. As legendas acusam Moro de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha para o Senado. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à cassação.

