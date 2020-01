Juízes gaúchos fazem abaixo-assinado em apoio ao juiz de garantias

De acordo com o desembargador Rui Portanova, o juiz de garantias "amplia os direitos de defesa e a presunção da inocência, pontos fundamentais do Estado democrático de direito" edit

247 - A lei 13.964/2019, criada recentemente, estabelece no processo penal brasileiro a figura do juiz de garantias. Visto por alguns como garantia de processos mais justos e livres de abusos, o juiz de garantias não é unânimidade entre especialistas.

O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Rui Portanova afirma que a mudança beneficia a presunção de inocência e dos direitos de defesa. "No momento atual, achamos necessário afastar possíveis problemas operacionais colocados para implantar o juízo de garantias para enfrentar o debate de fundo, que diz respeito a sua constitucionalidade. Não temos dúvida de que se trata de uma medida de acordo com a Constituição. Amplia os direitos de defesa e a presunção da inocência, pontos fundamentais do Estado democrático de direito".

Juízes do Rio Grande do Sul elaboraram um abaixo-assinado em defesa do juiz de garantias.

Leia o abaixo-assinado:

O instituto do “Juiz de Garantias”, introduzido pela Lei 13.964/2019, é um avanço democrático que aperfeiçoa o modelo constitucional e convencional do processo penal brasileiro.

Atuará especificamente na fase de investigação preliminar e cuidará da legalidade e respeito aos direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal, em relação à pessoa investigada.

O Juiz de Garantias é um passo decisivo para a superação do processo penal autoritário e das práticas inquisitórias, que nos distanciavam dos 19 países da América Latina que já adotaram o sistema, pois, sobretudo, delimita qual a função de cada sujeito processual (MP, Defesa, Juiz), indo ao encontro do modelo acusatório consagrado na Constituição da República (arts. 129, I e 144).

As dificuldades técnicas e operacionais não devem ser admitidas como obstáculos para a concretização de tão importante conquista da cidadania. A superação das dificuldades administrativas e custos de instalação deverá ser objeto de equacionamento pela Administração do Poder Judiciário, com a colaboração dos demais poderes. Por isso, nós, juízes e juízas, abaixo identificados manifestamos nosso apoio à adoção desse importante instituto.

Alan Peixoto de Oliveira - Juiz de Direito - TJRS

Alejandro César Rayo Werlang - Juiz de Direito - TJRS

Alexandre Abreu, Juiz do TMERS

