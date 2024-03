Julgamento de Moro deve chegar ao TSE em maio

Apoie o 247

247 – O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná, Sigurd Roberto Bengtsson, previu que o processo envolvendo o senador Sergio Moro (União Brasil) chegará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio. Bengtsson estabeleceu essa previsão com base no cronograma do julgamento regional, agendado para começar em 1º de abril e encerrar até 8 de abril. Após esta fase, espera-se a apresentação de embargos, seguidos pelo recurso ao TSE pela parte derrotada. O presidente do TRE destacou a complexidade e a imprevisibilidade do caso, salientando que é uma situação inédita no Brasil, com características nunca antes enfrentadas pela corte regional, segundo informa a coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

O presidente Bengtsson ressaltou que o processo em questão apresenta peculiaridades sem precedentes, o que torna sua resolução uma tarefa desafiadora. Segundo ele, as partes envolvidas devem se preparar para um desfecho incerto, dada a complexidade das questões em jogo. O senador Sergio Moro é acusado de abuso de poder econômico durante um período anterior à campanha eleitoral, quando era pré-candidato a presidente.

