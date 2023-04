Justiça de SC aceita denúncia e autor de massacre em creche de Blumenau vira réu

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) aceitou, nesta terça-feira (18), a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina contra o indivíduo acusado de ter cometido o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no dia 5 de abril , que resultou na morte de quatro crianças e deixou outras cinco pessoas feridas. A informação é da CNN Brasil.

O réu foi denunciado por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. Ele terá um prazo de dez dias para apresentar sua defesa por escrito, com a ajuda de um advogado, ou 20 dias caso seja atendido pela Defensoria Pública.

>>> “Faria de novo”, diz autor de ataque em creche de Blumenau à polícia

A próxima etapa do processo será a instrução da ação penal, incluindo a tomada de depoimentos de testemunhas e do próprio réu. Até o momento, a investigação já ouviu 21 pessoas. No entanto, o processo corre em sigilo por envolver menores de idade.

