Polícia já coletou 18 depoimentos de testemunhas do assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT

247 - A Polícia Civil do Paraná ouviu até esta quarta-feira (13), 18 pessoas que testemunharam o assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em sua festa de aniversário de 50 anos, no último sábado(9), pelo policial penal federal, o bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho.

De acordo com reportagem da Rádio CBN, amigos e familiares foram ouvidos ao longo da semana, e a perícia nas imagens das câmeras do local que gravaram o assassinato de Arruda, já foi finalizada.

Apesar de não ser uma regra, a pedido da família de Arruda, o Ministério Público do Paraná se manifestou favorável ao sigilo nas investigações. Sobretudo por se tratar de um caso de grande repercussão.

A expectativa é que o inquérito seja concluído até a próxima terça-feira (19).

