Kassab se reúne com Leite, que fica "animado" para ser candidato a presidente pelo PSD

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), nesta segunda-feira (14), em mais uma tentativa de atrair o gaúcho para seu partido e fazer dele candidato a presidente da República.

Dias atrás, Leite disse a membros do PSDB que não sairia do partido e abriu a possibilidade de concorrer à reeleição.

Segundo Andréia Sadi, do G1, fontes que acompanharam o encontro disseram que Leite ficou "animado" com os planos de ser candidato ao Planalto pelo partido de Kassab, mas ainda não bateu o martelo.

De acordo com aliados, Leite não quer trocar o PSDB pelo PSD sem ter a garantia de que o partido irá até o fim com uma candidatura própria. Há dentro do PSD pressão para que a sigla apoie o ex-presidente Lula (PT), favorito nas pesquisas, já no primeiro turno.

