Lasier desiste de reeleição ao Senado por "complexidade partidária e conveniências de alianças"

Coligação do Podemos no RS já tem candidata ao Senado: Ana Amélia Lemos (PSD). Desta forma, o senador tentará vaga na Câmara dos Deputados

247 - O senador Lasier Martins (Podemos-RS) decidiu abrir mão da candidatura à reeleição nas eleições de outubro. O motivo foi que a coligação de seu partido no estado já possui um nome ao Senado, sendo este o de Ana Amélia Lemos (PSD). Desta forma, Lasier afirmou que tentará se eleger para a Câmara dos Deputados, de acordo com o jornal Gaúcha ZH.

"Após as recentes convenções, diante da complexidade partidária do Estado e conveniências de alianças, decidi colocar o meu nome à disposição do Podemos para concorrer à Câmara Federal", anunciou o senador. Ele ocupa o cargo após ter sido eleito em 2014, quando ainda estava no PDT.

Lasier também mencionou que a decisão se deu por "apelo do partido no sentido de reforçar a nominata de candidatos". O anúncio contou com a presença de seu correligionário Deltan Dallagnol, ex-procurador da República que abandonou o Ministério Público para lançar carreira política pelo Paraná após atuar na Operação Lava-Jato. "Se eu chegar à Câmara dos Deputados, eu iria amar ter você como meu mentor lá", afirmou Dallagnol ao senador gaúcho.

A coligação do Podemos no Rio Grande do Sul também tem Cidadania, MDB e PSD e apoia o canidato Eduardo Leite (PSDB) ao governo estadual.

