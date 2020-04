Lava Jato se posiciona e responde a ida de Bolsonaro a ato pró-ditadura

Lava Jato envia nota após PGR pedir ao STF a abertura de um inquérito para investigar se as manifestações que contaram com a participação de Jair Bolsonaro feriram a Lei de Segurança Nacional (LSN) edit

247 - Horas após o procurador-geral da República, Augusto Aras, pedir para o Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito para investigar as manifestações bolsonaristas de domingo (19), a força-tarefa da operação Lava Jato em Curitiba defendeu "compromisso com ações que fortaleçam a democracia" contra a participação de Jair Bolsonaro nos protestos que exigiam intervenção militar e AI-5. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

O comentário da Lava Jato foi enviado através de uma nota à BBC News Brasil, e diz que “A Lava Jato entende que o momento deflagrado pela crise de saúde em decorrência do coronavírus exige, de todos nós - das instituições públicas, de seus representantes e da sociedade civil -, compromisso com ações que fortaleçam a democracia, a integridade, a solidariedade e a segurança institucional, sanitária e econômica de nosso país”.

Aras pediu ao STF a abertura de um inquérito para investigar se as manifestações feriram a Lei de Segurança Nacional (LSN).

"A força-tarefa da operação Lava Jato, como parte do Ministério Público brasileiro, defende e sempre defendeu a Constituição, a ordem jurídica, o regime democrático e o interesse público, na esfera de suas atribuições", disse a nota enviada pela operação à reportagem", acrescentou a Lava Jato.

