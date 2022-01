Leandro Demori, do Intercept, é ameaçado e perseguido com filho de 3 anos em Santa Catarina

Coordenador da série Vaza Jato, jornalista passa as férias com a família em Balneário Camboriú edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O jornalista Leandro Demori, editor-executivo do The Intercept Brasil, foi ameaçado e perseguido por um homem na cidade de Balneário Camboriú (SC) no último domingo (9).

Demori passa férias com a esposa e o filho de 3 anos no litoral catarinense. Segundo informações de Dagmara Spautz, do NSC Total, o coordenador da série jornalística Vaza Jato estava em uma mercearia com a família e, na saída, foi abordado por um homem, que os seguiu, tocou o jornalista no ombro e disse: “Se liga que a vida do teu filho depende de ti”.

O editor do Intercept registrou um boletim de ocorrência online e o caso está sob investigação. Através das redes sociais, Demori anunciou que a Polícia Militar já identificou o autor das ameaças.

PUBLICIDADE

Estou em férias. O meliante, um clássico "cidadão de bem", achou por bem perseguir e intimidar um pai e uma mãe que passeavam distraídos com uma criança de 3 anos em um carrinho de bebê. Estamos bem, depois do susto. https://t.co/OvUJEbVtkQ — Leandro Demori (@demori) January 10, 2022

Continue lendo na Fórum.

PUBLICIDADE