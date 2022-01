Lênio Streck garante que alguém que chama a esposa de "conge", como Moro, jamais ganharia R$ 3,7 milhões/ano nos EUA

Jurista garante que valor pago ao ex-juiz não é compatível com os padrões de mercado edit

247 – O jurista Lênio Streck assegura que o valor pago pela consultoria estadunidense Alvarez & Marsal ao ex-juiz suspeito Sergio Moro não é compatível com os padrões de mercado – o que reforça a suspeita de que ele tenha recebido propina da A&M, uma vez que a empresa diz que jamais revelará quais foram os trabalhos de fato executados por Moro . Detalhe: a A&M recebeu R$ 42 milhões das empresas quebradas na Lava Jato por Moro, antes de repassar R$ 3,7 milhões ao ex-juiz. Confira o tweet de Lênio Streck:

O prof. Nicholas Howson saiu da Michigan University (curriculum quilométrico) e ganha 200 mil $ /ano em um grande escritório. Vão me dizer que um ex juiz que chama a esposa de “conge”, escreve na tese “este teSto” , com currículo chinfrim, GANHA 4 x mais… e nos EUA?? PUBLICIDADE January 29, 2022



